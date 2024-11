Il rogo, sviluppatosi vicino le poste centrali di Cosenza, potrebbe essere doloso

Potrebbe essere di natura dolosa l’incendio dell’auto di un imprenditore parcheggiata a Cosenza tra via Vittorio Veneto e Via Monfalcone, nei pressi delle poste centrali. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e gli agenti della questura per verificare le cause del rogo. Presente anche personale della polizia scientifica per i rilievi del caso. Sono in corso le indagini per capire l’origine dell’episodio.