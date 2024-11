L’incendio all’interno della struttura si è sviluppato questa mattina all’alba. Sul posto i vigili del fuoco

Un incendio ha interessato questa mattina all’alba un chiosco posizionato alla fine del lungomare in località Giovino nel quartiere marinaro. La struttura risulta di proprietà del Comune di Catanzaro era utilizzata come deposito di attrezzature. Le pareti e il tetto sono andate completamente distrutte.

!banner!

L’incendio si è sviluppato intorno alle 6 di questa mattina e sul posto si sono portati i vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina per sedare il rogo e la polizia per effettuare i rilievi. Al momento non si esclude alcuna ipotesi sull’origine delle fiamme.

Luana Costa