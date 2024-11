È da questa mattina che Lago, cittadina in provincia di Cosenza incastonata tra la costa tirrenica e Monte Cocuzzo, osserva con preoccupazione quanto sta accadendo sulle sue colline. È in corso un incendio che sta mettendo a dura prova la vegetazione che circonda il borgo e che sta impegnando uomini ed energie dei Vigili del Fuoco. Sono ormai 8 ore che i canadair fanno avanti e indietro dalle acque della vicina Amantea nel tentativo di domare le fiamme.

«Sono preoccupato per quanto sta avvenendo, anche perché nelle ultime ore si è aperto un nuovo fronte sul versante di Belmonte Calabro». Così il sindaco di Lago, Enzo Scanga, che è in contatto costante con il Dos (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) di Calabria Verde. «Si continua a lavorare con grandi difficoltà, anche perché i luoghi interessati dall’incendio sono a tratti inaccessibili. Per fortuna - chiude - non sono interessate abitazioni e persone, ma soltanto una pineta creata negli anni ‘80».