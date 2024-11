Duplice incendio nel corso della notte a Castrovillari. I vigili del fuoco sono intervenuti prima nei pressi di Corso Calabria per un’auto in fiamme, una Renault Clio, andata completamente distrutta. Poco dopo sono stati chiamati in Via delle Betulle per domare un rogo acceso nel container di un cantiere. Sui due episodi indagano i carabinieri. Nel secondo caso sarebbe stata accertata la natura dolosa. Nei pressi del container infatti, secondo quanto si è appreso, sarebbero state riscontrate tracce di liquido infiammabile. Non è escluso che i due episodi siano collegati. I militari dell’arma hanno acquisito le immagini di alcune telecamere di sorveglianza poste nella zona.