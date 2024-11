E’ stato rintracciato con ancora in mano una tanica e il volto coperto da un passamontagna

I carabinieri della Stazione di Locri, nell'ambito dei quotidiani servizi di pattuglia, sono intervenuti la scorsa notte in una traversa di corso Garibaldi a Zaleuco, ove era stato segnalato un autocarro in fiamme. Le immediate ricerche effettuate dai militari nelle vicinanze hanno consentito di rintracciare il presunto autore il quale aveva ancora in mano una tanica e il volto coperto da un passamontagna. Si tratta di un cittadino rumeno, 32 enne, gia' noto alle forze dell'ordine, il quale non ha fornito spiegazioni sulle motivazioni del gesto. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco che hanno spento l'incendio che ha causato ingenti danni alla cabina del mezzo. L'uomo dopo l'identificazione, e' stato deferito all'Autorita' Giudiziaria per il reato di danneggiamento aggravato.