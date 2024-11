Adolfo e Pino Noce hanno ricevuto le condoglianze da Mario Occhiuto. Il comune pagherà le spese del funerale

Bandiere a mezz'asta e sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche a Cosenza, in occasione della giornata di lutto cittadino proclamata dal sindaco per le tre vittime dell'incendio nell'abitazione che occupavano nel centro storico della città.





Le condoglianze di Occhiuto, il comune pagherà il funerale

Mario Occhiuto ha ricevuto a Palazzo dei Bruzi Adolfo e Giuseppe Noce, detto Pino, fratelli di Antonio Noce, deceduto tra le fiamme insieme al nipote Roberto ed alla compagna di questi, Serafina Speranza. Si è trattato di un incontro informale nel corso del quale il sindaco ha manifestato il proprio cordoglio a nome dell’intera amministrazione. Il comune si accollerà le spese funerarie.

Occhiuto era accompagnato da Alessandra De Rosa, consigliera con la delega al welfare, e dall’assessore Carmine Vizza. Adolfo Noce è residente a Corigliano mentre il fratello Pino ha per lungo tempo abitato nell’appartamento andato a fuoco. Attualmente ha trovato riparo in un alloggio in affitto da un privato, con l’assistenza della Caritas.

!banner!

Sulle cause del rogo indaga la procura

Intanto proseguono le indagini coordinate dalla Procura per accertare le cause dell’accaduto. Si attende la relazione dei vigili del fuoco per capire in che modo siano state innescate le fiamme.

Salvatore Bruno