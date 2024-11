Abitazioni a rischio. Inviate sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco e di Calabria Verde supportate da due mezzi aerei

Sta proseguendo nella giornata di oggi l'incendio che già da ieri è divampato a Lamezia Terme. Il forte di fuoco questa mattina si è spostato da località Acquafredda verso località San Minà. Al fine di procedere con le operazioni di spegnimento sono state inviate sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco e di Calabria Verde supportate da due mezzi aerei. A rischio gli abitanti di alcune abitazioni situate nei pressi del rogo. È stata predisposta l'evacuazione dei nuclei abitativi in via precauzionale posti in prossimità dell'incendio.

Luana Costa