Un incendio sta coinvolgendo l’area urbana di Rossano, nei pressi del ponte Colagnati. Il vasto fronte di fuoco, alimentato dalla macchia mediterranea e dall’erbaccia secca, minaccia i pascoli e alcune abitazioni civili, inoltre si sta sviluppando nei pressi una fabbrica di fuochi pirotecnici e di un mobilificio facendo salire il grado di allerta. Sul posto i vigili del fuoco hanno iniziato le operazioni di spegnimento, coadiuvati da un Canadair e un elicottero. Sul posto sono intervenuti anche gli uomini di Calabria Verde, specializzati nella gestione degli incendi boschivi. La situazione è critica e le autorità hanno avviato le procedure per garantire la sicurezza degli abitanti delle zone più vicine al rogo.

Le fiamme si sono propagate rapidamente a causa delle alte temperature e del vento che ha favorito la diffusione del fuoco. I vigili del fuoco stanno lavorando intensamente per contenere l’incendio e prevenire ulteriori danni. Le cause dell’incendio non sono ancora state accertate, e le forze dell’ordine stanno conducendo un’indagine per stabilire se possa trattarsi di dolo o di un incidente. L’emergenza continua e le squadre di soccorso stanno facendo tutto il possibile per spegnere le fiamme e ridurre i danni.