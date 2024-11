Un vasto incendio questa notte ha interessato un negozio di bricolage situato sulla statale 106 all'altezza di Squillace nel Catanzarese. Interessata dalle fiamme le aree esterne dell'attività commerciale. Nel rogo è andato completamente distrutto il materiale presente in una zona attigua per l'esposizione. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del comando provinciale e i carabinieri della locale stazione per l'avvio delle indagini. Quasi certo si tratti di un incendio doloso confermato dalle immagini di videosorveglianza che avrebbero registrato la presenza di un uomo sul posto. L'area è stata posta sotto sequestro.