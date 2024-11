Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno avviato le indagini per risalire all'origine del rogo

Fiamme nella notte a Botricello. Erano l’1.40 circa quando una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina è intervenuta in via Taranto. La vettura coinvolta nell’incendio è una Fiat Punto che si trovava parcheggiata in prossimità dell'abitazione del proprietario e che è andata completamente distrutta. Si sono registrati danni alla facciata ed al portoncino di ingresso della palazzina situata nelle vicinanze del rogo. Risultano ancora in corso accertamenti per individuare le origini dell’incendio, al momento nessuna ipotesi viene esclusa.

l.c.