Il rogo all'interno di un camping dismesso sito a Capo Trionto. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri. Non è esclusa l’origine dolosa ( ASCOLTA L'AUDIO )

Scoppia un incendio all’interno di un villaggio turistico dismesso da anni a Capo Trionto (zona Fossa – area urbana di Rossano): esplodono due bombole di gas e cinque roulotte avvolte dalle fiamme. Importante si è rivelato l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano Rossano il cui personale ha delimitato l’espansione del fuoco ad altri mezzi parcheggiati nel camping ed ha evitato l’esplosione di altre bombole dentro le roulotte.

Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Sul posto si sono recati i carabinieri del reparto operativo di Corigliano Rossano per le prime indagini. Si sta lavorando sulle cause dell’incendio, al fine di pervenire all’origine: se causato da un principio di autocombustione o se di matrice dolosa.

Secondo le prime informazioni pare che le fiamme siano partite dall’esterno. Il villaggio è chiuso da tempo, è gestito da una famiglia di origine torinese ma da molti anni residenti a Rossano.