A bordo, tra i membri dell'equipaggio, marittimi calabresi. Annullata la partenza per Bastia

Un incendio è divampato ieri sera a bordo di un traghetto della compagnia Moby Lines in porto a Nizza. Tutti i passeggeri del traghetto "Zaza", proveniente da Bastia, Corsica, sono stati evacuati.

Mentre, come riporta il quotidiano Nice Matin, un membro dell'equipaggio è rimasto lievemente ferito. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero partite dalla sala macchine.

Annullata, quindi, la partenza prevista per le 22.30, in direzione Bastia. Una vicenda che ha coinvolto diversi utenti. Il traghetto, infatti, può accogliere fino a 1.400 passeggeri e 450 veicoli, assicurando il collegamento Nizza Bastia dal giugno scorso. A bordo tra i membri dell'equipaggio, inoltre, marittimi calabresi/pizzitani.

Fonti della compagnia hanno precisato che è stato un incidente in sala macchine a un generatore ad originare l'incendio a bordo. Il comandante di armamento ha riferito che la situazione a bordo è sotto controllo e che tutti i passeggeri sono tranquillamente stati sbarcati. Il marinaio ferito non è in gravi condizioni, le sue ferite sono considerate lievi.

Quindi le dichiarazioni del segretario regionale Fit Cisl Calabria Vincenzo Pagnotta: «Ho saputo della notizia ieri sera verso le 21 circa e da subito mi sono attivato tramite equipaggio di bordo e rappresentanti aziendali per avere notizie. Ringraziando Dio questa volta stiamo raccontando solo di danni. Tengo a sottolineare questo ,poiché e'grazie al tempestivo intervento dell'equipaggio ed alla grande professionalità degli stessi che il tutto è' rimasto circoscritto senza danni soprattutto alle persone. L'incendio si è sviluppato nel locale macchina generatori. Un grazie anche al responsabile aziendale Moby con il quale siamo in contatto che da subito e a tutt'ora ci informa della situazione».