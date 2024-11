Il traffico in direzione sud è momentaneamente deviato con uscita obbligatoria allo svincolo di Piano Lago. Sul posto Anas, Polizia stradale e Vigili del fuoco

A causa di un incendio il traffico è provvisoriamente bloccato, in entrambe le direzioni, tra gli svincoli autostradali di Rogliano e Altilia Grimaldi (tra il km 286,00 ed il km 273,000), in provincia di Cosenza. Attualmente il traffico in direzione sud è deviato con uscita obbligatoria allo svincolo di Piano Lago e rientro in autostrada, attraverso la viabilità alternativa, allo svincolo di Altilia Grimaldi; percorso inverso per i veicoli in direzione nord.

Sul posto sono presenti le squadre di pronto intervento Anas, della Polizia Stradale e dei Vigili del Fuoco, per garantire la sicurezza della viabilità e ripristinare il normale flusso della circolazione nel più breve tempo possibile.