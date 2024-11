I giudici reggini hanno accolto il ricorso presentato dai legali dell’indagato rimettendolo in libertà. È accusato di un episodio di estorsione e di un falso

Il tribunale del Riesame di Reggio Calabria ha scarcerato Salvatore Delfino coinvolto nella maxi operazione antimafia denominata Hybris. I giudici reggini hanno accolto il ricorso proposto dai legali dell’indagato, gli avvocati, Guido Contestabile, Mirna Raschi e Giovanni Piccolo.

Il gioiese è accusato dalla Dda di Reggio Calabria di un episodio di estorsione e per un falso. Entrambi i reati sono aggravati dall’agevolazione della cosca Piromalli. A Delfino, inoltre, era contestata anche l’associazione mafiosa, ma il gip non aveva accolto la custodia cautelare per questo capo di imputazione.

In virtù della decisione del tribunale del Riesame, Salvatore Delfino è tornato in libertà. Nelle scorse settimane il Tdl ha già scarcerato altri indagati, considerati al vertice della cosca Piromalli. Tra questi Girolamo e Grazia Piromalli e il finanziere Salvo Tosto.