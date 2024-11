La vittima è stata prontamente soccorsa da un'ambulanza del 118 e trasferita in ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul caso sono state avviate le indagini

Nel corso della serata di ieri, lungo la costa rossanese in località Momena, un pedone è stato investito da uno scooter che, dopo l'impatto, si è dato immediatamente alla fuga senza prestare soccorso.

La vittima, una donna di cui non sono state rese note le generalità, è stata prontamente soccorsa da un'ambulanza del 118 e trasferita al presidio ospedaliero "Nicola Giannettasio" di Rossano. Fortunatamente, i medici hanno confermato che la donna non è in pericolo di vita, anche se rimane sotto osservazione per ulteriori accertamenti.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti rapidamente i carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano, guidati dal tenente colonnello Marco Filippi. Le autorità hanno avviato immediatamente le indagini, assumendo le prime testimonianze dai presenti e raccogliendo eventuali immagini di videosorveglianza della zona.