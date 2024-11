Un uomo è stato investito a Cosenza in piazza Riforma nel primo pomeriggio ed è stato trasferito in ambulanza all’ospedale dell’Annunziata. Non verserebbe in pericolo di vita. Sul posto per i rilievi sono giunti gli agenti della municipale. Secondo alcune testimonianze, il malcapitato stava attraversando la strada quando è stato urtato da una fiat 600 che procedeva a velocità moderata.

L’uomo, un anziano, è tuttavia caduto rovinosamente sull’asfalto. Nel punto di attraversamento ci sono le strisce pedonali. Anzi, ci sarebbero poiché risultano così sbiadite che a stento si riescono ad intravedere. Da tempo – infatti - i residenti lamentano il mancato rifacimento della segnaletica orizzontale.