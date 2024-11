Violento impatto questa mattina sulla statale 106, all'altezza di Cropani nel Catanzarese. Due le vetture coinvolte una Lancia Y ed una Audi A4. Estratta dalle lamiere la conducente della Lancia Y che è stata affidata al personale sanitario del 118 per le cure del caso e il successivo trasferimento in ospedale con elisoccorso. Illeso il conducente della Audi A4.

Sul posto una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro distaccamento di Sellia Marina per la messa in sicurezza del sito e delle vetture. Presenti anche i carabinieri per i rilievi del caso. Al momento chiusa al transito la statale 106.