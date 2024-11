Grave incidente sulla strada delle Terme in direzione Guardia Piemontese. Il sinistro è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, quando due macchine, una Panda e un'Audi - per cause in corso d’accertamento - sono venute a contatto. Almeno tre i feriti.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118 e una squadra dei vigili del fuoco, è intervenuto l’elisoccorso di Lamezia Terme, vista la manutenzione del mezzo aereo di Cosenza, ormai fermo da oltre dieci giorni, che ha sostato nel luogo dell’impatto per oltre 15 minuti.

Le forze dell’ordine hanno chiuso la strada principale al traffico, deviando le auto che scendevano da Fagnano Castello verso Guardia Piemontese paese. Per arrivare nella costa tirrenica dunque è obbligatorio percorrere la strada interna.