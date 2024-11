Pomeriggio movimentato a Rende, dove un ignoto automobilista, dopo aver perso il controllo del proprio veicolo, ha impattato contro una cabina della rete di metano cittadina, causando una fuoriuscita di gas. Poi ha ingranato la retromarcia e si è dileguato. L'episodio si è verificato in Via Cimarosa in prossimità dell'incrocio con Via Verdi.

Riparazione immediata

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'impianto, e gli addetti dell'Italgas che nel giro di poco tempo hanno riparato la rottura. I rilievi sono stati svolti dagli agenti di polizia municipale Luigi Salerno e Davide Caruso coordinati dal comandante Vincenzo Settino. Si sospetta che la persona responsabile del danneggiamento fosse alla guida di un'Alfa Romeo.