La Statale 107 è interrotta nel tratto ricadente nel comune di Rende tra gli svincoli per contrada Saporito e località Piano Monello a causa di un incedente stradale verificatosi poco dopo le ore 18, nel quale sono rimasti coinvolti almeno due veicoli.

Sul posto si sono portati i sanitari del 118, i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e gli addetti della Deam Sud per la rimozione dei veicoli e per il ripristino della viabilità. Secondo quanto si è appreso due persone sarebbero rimaste contuse in modo non grave.