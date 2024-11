Un incidente stradale si è verificato questa notte sulla statale 106, tra i comuni di Isca sullo Ionio e Badolato. Un'auto, per cause ancora in corso di accertamento, ha sbattuto dapprima contro il guardrail per poi ribaltarsi in un terreno adiacente a un casolare.

Sul posto, oltre al personale sanitario del 118, è intervenuta anche una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Soverato. I pompieri, in particolare, hanno operato per estrarre dalle lamiere il conducente. Si tratta di un ragazzo, classe 2001, che è stato poi subito trasportato in ospedale per tutte le cure del caso. Sul posto anche i carabinieri che hanno effettuato i necessari rilievi.