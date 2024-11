La vittima è Daniel Villella. Gli inquirenti al lavoro per ricostruire la dinamica dell'impatto

Era da poco passata mezzanotte e mezza quando un imprenditore di Lamezia Terme è finito fuori strada tra Amato e Marcellinara morendo sul colpo. L'uomo, Daniel Villella, che, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua auto, finendo fuori strada durante un forte temporale.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Sellia Marina che sono dovuti ricorrere a una gru per recuperare l'auto ed estrarre il corpo dalla lamiere, i carabinieri per e i sanitari che ne hanno accertato il decesso. Villella era un pilota di go-kart e ne gestiva una pista.