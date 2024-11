È di un ferito il bilancio di un incidente che si è verificato durante la serata di ieri lungo la strada Sp7 che collega Cirò Marina a Cirò Superiore, nel Crotonese.

Per cause in corso di accertamento, un'auto è finita in un burrone, ribaltandosi, dopo che il conducente ha perso il controllo dello stesso mezzo. All'interno del veicolo il solo conducente, una persona anziana che è stata raggiunta e recuperata dai Vigili del fuoco, del distaccamento di Cirò Marina che, attraverso procedure Speleo Alpino Fluviali e con il supporto di un'autoscala, hanno portato al termine il recupero dell'uomo.

Il malcapitato, successivamente, è stato affidato al personale sanitario del Seu 118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera.