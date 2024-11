Non ce l’ha fatta Giancarlo Chiarello, il 40enne che, la sera del 10 novembre, era rimasto coinvolto in un incidente lungo la strada provinciale 77 tra Francica e San Costantino, in provincia di Vibo Valentia. L’uomo che al momento dell’impatto stava viaggiando su una Renault Clio, poi finita fuori strada, insieme all’amico Michele Gullone - di 39 anni, morto sul colpo - si trovava ricoverato nel raperto di Rianimazione dell’ospedale di Catanzaro, dove era stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico e posto in coma farmacologico. Chiarello, di professione muratore, è deceduto questa mattina intorno alle 6, aveva riportato diverse fratture, un trauma cranico e un danno al polmone perforato da una costola.