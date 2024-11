Sono stati trasportati all’ospedale Pugliese di Catanzaro ma non sarebbero in gravi condizioni. Sul posto anche i vigili del fuoco

Un incidente si è verificato nel comune di Andali nel Catanzarese. Per cause ancora in corso d'accertamento, il conducente di una Fiat Panda ha perso il controllo del mezzo sbandando e ribaltandosi su un lato. All'interno dell'abitacolo erano presenti due persone che risultano lievemente ferite ma sono state ugualmente trasportate al pronto soccorso dell'ospedale Pugliese. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza il mezzo.