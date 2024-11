L’impatto avvenuto sulla ex strada provinciale che collega Spino d'Adda a Rivolta d'Adda, in provincia di Cremona. Francesco Campolo da un mese lavorava come bidello alla scuola media di Spino

Incidente mortale, stamattina alle 7,30, sulla ex strada provinciale che collega Spino d'Adda a Rivolta d'Adda, in provincia di Cremona. In pieno rettilineo, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate una Daewoo Matiz e una Renault e il frontale è costato la vita a Francesco Campolo, 25enne originario di Reggio Calabria e residente nel Milanese che da un mese lavorava come bidello alla scuola media di Spino. Ferita, ma non in modo grave, la 51enne coinvolta nello schianto.