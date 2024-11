È stato trasferito direttamente a Catanzaro l'uomo che ieri sera a Tropea è rimasto vittima di un grave incidente sul lavoro. Si tratta del proprietario di una motobarca adibita al trasporto dei turisti lungo la costa.

Dopo aver attraccato al molo, a causa del movimento della barca l'uomo è rimasto incastrato nella passerella di transito per i passeggeri riportando un importante trauma alla gamba sinistra, con frattura esposta di tibia e perone e distacco parziale dell'arto. Sul posto è intervenuta un'ambulanza non medicalizzata. Considerata la gravità della lesioni, si è deciso di trasferire il paziente direttamente all'ospedale Pugliese di Catanzaro, dove è giunto in condizioni stabili.