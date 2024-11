Grave incidente sul lavoro questa mattina a San Pietro di Longobardi, frazione di Vibo Valentia. Un uomo, A.L.G. di 58 anni è precipitato dal tetto sul quale lavorava ad un altezza di 4 metri circa.

Il 58enne stava eseguendo dei lavori sul tetto della sua abitazione quando, per cause in corso di accertamento, ha perso l’equilibrio. Nella caduta ha riportato gravi lesioni in tutto il corpo. Sul posto avvisati da alcuni familiari l’ambulanza del 118. A bordo del mezzo di soccorso il medico Andreacchi che vista la gravità delle ferite, ha allertato l’elisoccorso che, atterrato a Vibo Marina, ha traportato il 58enne al Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Critiche le condizioni dell’uomo che si trova in prognosi riservata.