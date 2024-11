Un incidente per cause ancora in corso di definizione si è verificato lungo la strada provinciale 17 che attraversa tutta l'area del Poro, all'altezza del bivio per Zungri, nel Vibonese. Nell'impatto sono rimaste coinvolte tre auto, una Fiat Panda dell'Asp di Vibo Valentia, una Renault Capture e un furgoncino Renault. Tre le persone rimaste ferite in modo non grave, ma che comunque sono state affidate alle cure dei sanitari del 118. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri della Stazione di Zungri per i primi rilievi.