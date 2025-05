Attimi di paura lungo la strada statale 660, ad Acri. Una Fiat Punto rossa, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltata al centro della carreggiata nei pressi dell’incrocio in località “Pucchio”.

L’incidente, avvenuto al chilometro 12,150, ha coinvolto solo il conducente del veicolo, rimasto ferito. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure sul posto, prima del trasferimento del ferito presso la struttura ospedaliera più vicina. Al momento non si conoscono le sue condizioni, ma non sembrerebbe in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono giunti anche gli uomini dell’Anas, i Vigili del fuoco, i carabinieri e la Polizia Municipale per mettere in sicurezza l’area e gestire la viabilità, rallentata a causa della temporanea chiusura della corsia interessata.