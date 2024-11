Un incidente si è verificato lungo l’A2, autostrada del Mediterraneo, nel Vibonese all’altezza dell'uscita di Sant’Onofrio. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due auto. L’Anas informa che per via dell’impatto si registra traffico rallentato con code in direzione nord/Salerno all’altezza del km 351,600, in provincia di Vibo Valentia.

I vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti per estrarre due persone dagli abitacoli delle vetture dove erano rimaste incastrate a seguito dell'urrto. Complessivamente sono state quattro le persone rimaste ferite. Per uno di loro si è reso necessario il trasporto in elisoccorso. Il traffico veicolare è stato deviato su una sola corsia di marcia ed è stato interrotto solamente per consentire l'atterraggio dell'eliambulanza.