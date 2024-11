Potrebbe tenersi già oggi l’autopsia sul corpo della neonata nata morta all’ospedale Giovanni Paolo II di Lamezia Terme e sui cui sta indagando la Procura per omicidio colposo. Sono undici gli indagati tra medici, infermieri ed ostetriche in servizio durante la tragedia. La madre, una trentenne di Carlopoli, sarebbe arrivata nell’ospedale giovedì 29 novembre in seguito alla rottura delle acque. Ma dalla rottura al cesareo sarebbero passate 24 ore. Il padre della bimba ha sporto denuncia al commissariato di Polizia per vederci chiaro ed accertare eventuali negligenze e responsabilità. A difenderlo l’avvocato Antonello Mancuso.

