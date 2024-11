Avrebbe messo in atto maltrattamenti verbali e vessazioni nei confronti di un'anziana che accudiva come badante. Una donna di nazionalità georgiana, di 67 anni, è stata arrestata dai carabinieri di Crotone in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip su richiesta della Procura.

Il provvedimento è stato disposto a seguito dei risultati di un'indagine svolta dai militari in seguito all'attivazione del "Codice rosso" e che ha riguardato una serie di episodi che sarebbero stati commessi dalla donna lo scorso anno. Fondamentali si sono rivelate le testimonianze dei familiari dell'anziana, invalida, che avevano riferito i comportamenti tenuti per mesi dalla badante, consistiti in insulti e anche maltrattamenti fisici. La donna è stata rintracciata dai carabinieri che l'hanno l'hanno accompagnata nella casa circondariale di Castrovillari.