Una persona di nazionalità rumena di 66 anni è deceduta per le ferite riportate in seguito ad un incidente stradale. L’uomo è stato investito in località Tarife di Longobardi lungo il vecchio tracciato della statale tirrenica.

L’episodio si è verificato nella serata di ieri, 30 gennaio, intorno alle ore 19. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, l’anziano si trovava nei pressi di Piazza Padre Pio quando è stato colpito da un veicolo che sopraggiungeva presumibilmente a velocità sostenuta. Il pirata della strada non si è fermato a prestare assistenza.

A dare l’allarme sono stati alcuni avventori di un circolo ricreativo situato nelle immediate vicinanze, che hanno nitidamente sentito il rumore sordo dell’impatto. Soccorso da un equipaggio del 118 l’uomo è spirato all’ospedale di Paola. Senza fissa dimora, la vittima era conosciuta in paese con il nome di Niku. Si arrangiava lavorando nei campi e più volte in passato aveva ricevuto il sostegno dei servizi sociali del comune di Longobardi. Le indagini per risalire al responsabile sono condotte dai carabinieri.