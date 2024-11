L'uomo è stato soccorso dai vigili del fuoco prima di essere trasportato con l'elisoccorso all'ospedale di Catanzaro

Incastrato con una gamba tra i denti di un motocoltivatore. E' quanto avvenuto in mattinata a Isca sullo Ionio nel Catanzarese. I vigili del fuoco del distaccamento di Soverato sono intervenuti per soccorrere un uomo, di 67 anni. T. O., rimasto vittima di un incidente occorso nella sua campagna. I vigili sono intervenuti per liberare il malcapitato il quale, seppur ferito in modo grave, era cosciente.

Il 67enne è stato soccorso dall'ambulanza del 118 che ha prestato le prime cure fino al trasporto in una piazzola poco distante dove è stato preso in consegna dall'equipaggio dell'elisoccorso che ha trasportato l'uomo al pronto soccorso dell'ospedale Pugliese di Catanzaro.

Luana Costa