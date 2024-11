Il furto è avvenuto in località Sant'Anna dove si stanno effettuando lavori in direzione Catanzaro

I Carabinieri della stazione di Cutro, nel crotonese, sono intervenuti in località Sant’Anna di Isola Capo Rizzuto presso il cantiere della ditta “Costruzioni Generali srl”, poiché ignoti hanno sottratto la batteria che alimenta il semaforo mobile in direzione Catanzaro, che regola il traffico per i lavori in corso. Secondo quanto riporta una nota dell'Arma, sono partite le indagini in merito.