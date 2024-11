Non si è fermato all'alt dei Carabinieri, mentre si trovava alla guida di un veicolo, iniziando una spericolata fuga ad alta velocità, protrattasi per diversi chilometri, che ha messo a repentaglio l'incolumità dei militari che lo inseguivamo e che lo hanno infine arrestato. Si tratta di V.V. 28enne, operaio di Isola Capo Rizzuto (Kr), già sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L'inseguimento è terminato quando il fuggitivo ha impattato contro un muro posto al margine della carreggiata sulla s.p. 47 in località Cepa del centro crotonese. L'arresto è stato eseguito solo dopo un'ulteriore e precipitosa fuga a piedi lungo le campagne circostanti, dove è stato rintracciato dopo pochi minuti. All'uomo è stata inoltre contestata la guida senza patente, mai conseguita, e gli sono state elevate violazioni al codice della strada per un importo complessivo pari a 5.253 euro. Gli è anche stato comminato il sequestro amministrativo dell'autovettura.