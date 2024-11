Apertura dei cantieri il 15 aprile. È quanto emerso nel corso di un vertice in Prefettura in cui sono stati illustrati i dettagli degli interventi previsti nel traforo e il relativo cronoprogramma

Vertice in Prefettura a Reggio Calabria ieri con Cov, il comitato operativo per la viabilità, in vista dell’imminente inizio dei lavori all’interno della galleria Limina sulla strada di grande comunicazione Jonio-Tirreno. Nel corso del vertice sono stati illustrati i dettagli degli interventi previsti nel traforo e il relativo cronoprogramma, in cui sono stati inseriti anche le attività nella galleria Torbido. Secondo quanto si è appreso, come anticipato qualche settimana fa, il 2 aprile inizierà la cantierizzazione dell’area, mentre i lavori veri e propri partiranno entro il 15 aprile.

Questi verranno svolti con queste modalità: nella galleria Torbido i lavori saranno anche di mattina con l’attivazione di un senso unico alternato regolato da due semafori. Qui lavori qui dureranno sei mesi. Contemporaneamente si lavorerà all’interno della Limina, dove gli interventi, che dureranno 18 mesi, saranno effettuati solo di notte dalle ore 22 alle ore 6 sette giorni su sette con chiusura totale del tunnel in orario notturno.