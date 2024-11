Il velivolo diretto a Bergamo sarebbe dovuto decollare alle 23 di ieri ma a mezzanotte la partenza è stata cancellata. Panico tra i pendolari rimasti bloccati nello scalo: alcuni hanno optato per il treno, diversi si sono rivolti a un'altra compagnia arrivando a spendere 400 euro per un biglietto

L’aereo che avrebbe dovuto portarli a Bergamo non riesce ad atterrare a causa del maltempo e il volo viene cancellato un’ora dopo la partenza prevista. È la disavventura toccata a oltre 200 viaggiatori che ieri dalle 22 sono rimasti bloccati all’aeroporto di Lamezia Terme.

La forte pioggia e il vento che ieri sera hanno colpito diverse zone della Calabria hanno impedito al velivolo della compagnia Ryanair, il cui decollo era previsto per le 23, di raggiungere la pista per permettere l’imbarco.

I mancati passeggeri sono così rimasti a terra, dopo aver sperato e atteso invano che l’aereo li prendesse a bordo fino a mezzanotte, quando il volo è stato infine cancellato.

Tantissimi i pendolari che dovevano raggiungere Bergamo e la provincia di Milano. In aeroporto è scattato il panico per le tante persone, molte del Cosentino ma anche della provincia di Crotone e Reggio, che non riuscivano a trovare un modo per ripartire nell'immediatezza, anche perché le condizioni meteo erano intanto migliorate.

Solo pochissimi sono riusciti a prenotare un altro volo Ryanair per questa mattina perché dopo pochi minuti era tutto esaurito. Una parte dei viaggiatori ha preso il treno notturno, un'altra ha atteso in aeroporto o in hotel il volo di un'altra compagnia acquistando un biglietto a 400 euro.