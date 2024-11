L’arma clandestina è di derivazione russa ed era munita di caricatore e proiettili

È stato il suo atteggiamento sospetto, in sella ad una moto per le vie di Pianopoli, ad attirare l’attenzione dei carabinieri che lo hanno immediatamente fermato. Tommaso Boca di 27 anni, già noto alle forze dell’ordine, è apparso subito strano durante il controllo nervoso, a tratti sfrontato. Tutti comportamenti che hanno indotto i militari ad approfondire gli accertamenti fino alla sua abitazione dove, nel corso di accurata perquisizione domiciliare, i carabinieri della stazione di Pianopoli hanno rinvenuto, una pistola clandestina, di derivazione russa, completa di caricatore e proiettili, perfettamente funzionante e pronta all’uso, oltre ad una modica quantità di hashish. Per il giovane è scattato inevitabilmente l’arresto e stamani, a seguito della convalida, è stata confermata la custodia in carcere.

Un altro arresto per droga

Più ingente, invece, il quantitativo di marijuana che ha portato all’arresto di V.G., di 29 anni. Un paio di giorni fa i carabinieri dell’aliquota radiomobile di Lamezia Terme lo avevano sorpreso mentre cedeva alcune dosi in pieno centro. Nella sua autovettura altri 50 grammi di stupefacente che hanno portato i militari fino all’abitazione ove, occultati in uno sgabuzzino, sono stati rinvenuti ulteriori 250 grammi circa. Il giovane è stato pertanto arrestato e a seguito di convalida gli è stato imposto l’obbligo di presentazione alla P.G.

l.c.