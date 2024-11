VIDEO | Attimi di paura ieri in centro dove è stata segnalata la presenza di un uomo armato. Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato

Ha diffuso il panico in città nella serata di ieri girando per le strade brandendo un coltello e in altri casi mettendosi di fronte ad un'auto e intimando ai passeggeri di scendere dal mezzo.

Protagonista un uomo di colore filmato con i telefonini più volte a Lamezia Terme dai cittadini che allarmati hanno chiamato le forze dell’ordine. Alcuni video sono stati pubblicati anche su blog locali. Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato che ha poco fa fermato una persona che in queste ore si trova nel commissariato guidato da Raffaele Pelliccia.