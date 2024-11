Ancora violenze sugli animali a Lamezia Terme. È quanto suppone l’associazione Oipa che da tempo è impegnata sul territorio a fronteggiare l’emergenza randagismo. Ora la scomparsa nell’area industriale di Lamezia Terme di oltre metà di un branco di cani e il ritrovamento di lumachicida proprio nella zona in cui questi erano soliti sostare.

Da qui la denuncia contro ignoti presentata dall’associazione che si è anche recata all’Asp per fare analizzare i campioni di veleno e fare bonificare l’area. Non sarebbe il primo caso di avvelenamento di cani tramite metaldeide, la sostanza principe del veleno per lumache.

Soltanto poche settimane fa, inoltre, due cani erano stati presi a fucilate e ridotti quasi in fin di vita. A salvarli erano stati proprio i volontari dell’Oipa che avevano poi dato vita ad una raccolta fondi per finanziare gli interventi necessari a rimetterli in forze.