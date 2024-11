Percentuali di idrocarburi C>12 e arsenico superiori alle soglie consentite. Sono contaminate le due discariche abusive fulcro dell’operazione Quarta copia eseguita dalla polizia di Stato che, su delega della Dda di Catanzaro e della procura di Lamezia Terme, ha sgominato un traffico illecito di rifiuti.

La Provincia di Catanzaro ha avanzato richiesta di risanamento dei luoghi a carico dei proprietari dei terreni adibiti a discariche abusive. In particolare, i risultati delle analisi chimico fisiche condotte nel laboratorio Ecocontrol S.r.l di Catanzaro sui campioni di rifiuto, prelevati nel corso delle operazioni peritali svolte nei terreni in località San Sidero e Bagni attestano ufficialmente che «le sostanze idrocarburi C12 e arsenico ricercate nei campioni di terreno non rispettano le relative concentrazioni soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo, previste per i siti a destinazione d’uso verde pubblico, privato e residenziale».

«Anche alcuni valori di concentrazione delle sostanze idrocarburi e metalli ricercate nei campioni di acqua sotterranea, sottoposti ad analisi chimiche – si legge ancora negli esiti delle analisi - non rispettano le relative concentrazioni soglia di contaminazione». A essere contaminate, insomma, non sarebbero solo i terreni ma anche le falde acquifere. Pertanto, la Provincia di Catanzaro ha diffidato i relativi proprietari intimando loro di procedere alla bonifica dei terreni.