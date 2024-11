Sono stati sequestrati beni per un valore di 600mila euro tra cui diversi terreni e sei automobili

Nella giornata di ieri il Commissariato di Lamezia Terme ha dato esecuzione al provvedimento del Tribunale di Catanzaro di applicazione della misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale con obbligo di soggiorno, disposta nei confronti di Sergio Ugo Roberto Greco, di 59 anni a Nicastro, Cristian Greco, di 29 anni di Lamezia Terme ed Angelo Anzalone, di 29 anni di Lamezia Terme.

Il provvedimento trae origine dalle indagini iniziate nel 2014, in seguito al rinvenimento di un ordigno esplosivo al alto potenziale, destinato ad intimidire una persona già nota alle forze dell’ordine, attribuito ad una cellula criminale ad alta pericolosità sociale, composta da Sergio Ugo Roberto Greco e da Angelo Anzalone.

Nella stessa circostanza è stata eseguita la confisca di beni riconducibili a Sergio Greco, per un valore complessivo di 600.000 euro e consistenti in un fabbricato abusivo a Lamezia Terme, sul quale pende anche un’ordinanza di demolizione, un terreno a Lamezia Terme; un’impresa individuale di autolavaggio a Lamezia Terme; sei autovetture intestate all’uomo oltre che ad appartenenti al suo nucleo familiare. I provvedimenti in questione sono stati notificati nelle case circondariali dove i pregiudicati sono ristretti.

l.c.