In fiamme sono andati cartoni e cataste di legno. Il forte vento ha danneggiato un'auto in sosta

Un incendio di cartoni e di cataste di pedane in legnosi è sviluppato all'esterno di un capannone adibito a deposito e produzione di maglieria intima in contrada Maruca nel comune di Lamezia Terme. Una prima opera di spegnimento da parte dei titolari della ditta ed il tempestivo intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme è valso a contenere e ad estinguere le fiamme evitando che venisse coinvolto l'interno del capannone dove vi erano attrezzature e balle di stoffa utilizzate nella fase di produzione.

A causa del vento, le fiamme si sono estese ad un'autovettura Ford Fiesta in sosta che ha riportato danni nella parte destra anteriore, portiera e paraurti. Accertamenti in atto per risalire alle cause dell'incendio. Non si registrano danni strutturali, persone ferite o intossicati.

l.c.