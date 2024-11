Sono andati distrutti nel rogo tre container adibiti ad uffici, mensa, deposito. Non si esclude la matrice dolosa

Un incendio è scoppiato all’interno del cantiere allestito in via Senatore Perugini a Lamezia Terme per la costruzione della nuova cattedrale. Interessati dal rogo e andati completamente distrutti tre container adibiti ad uffici, mensa, deposito attrezzi e bagni. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco per sedare il rogo e i carabinieri della compagnia di Lamezia Terme per effettuare i rilievi del caso. Non si esclude la matrice dolosa sebbene risultino ancora in corso le indagini delle forze dell’ordine. Il cantiere risulta di proprietà della ditta Cofer.

Luana Costa