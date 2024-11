I familiari si sono rivolti alla celebre trasmissione “Chi l’ha visto” lanciando loro un appello affinché tornino a casa

Una fuga in coppia strana, tutta da chiarire e che ora sta iniziando veramente a fare preoccupare i familiari. Sono scomparsi da Lamezia il 23 settembre Tanya Cerra e il nipote Davide. Una sparizione che sembra volontaria, almeno per ora. Lei 48 anni, secondo le testimonianze fornite dalla nuora durante la trasmissione di Rai Tre “Chi l’ha visto”“Chi l’ha visto”, avrebbe detto che sarebbe scesa al piano di sotto, dai suoceri, per fare il bucato utilizzando la loro lavatrice, ma qui in realtà non è mai arrivata. Erano le 14.50 circa.

Poco dopo, intorno alle 15.10, spariva, il nipote Davide, 18 anni, trasferitosi da Biella a fine luglio per cercare lavoro. Il ragazzo avrebbe detto di uscire per una passeggiata, facendo poi perdere le proprie tracce. I telefoni cellulari di entrambi hanno per un po' suonato a vuoto e poi sono risultati sempre staccati.

“Non dormo più, non prendo pace”, ha raccontato il marito di Tanya al microfono dell’inviato di Rai Tre, “torna, ci sediamo a tavola e chiariamo tutto”. “Dopo più di dieci giorni ora sono veramente preoccupato” ha aggiunto.



Una storia strana l’ha definita la Sciarelli. Zia e nipote in fuga da chi o da cosa non è chiaro. Lei, negli ultimi tempi, ha detto il marito, appariva stressata, lui il nipote, tranquillo e sempre affettuoso con lo zio, verso il quale aveva anche slanci di affetto.