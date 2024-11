Sanzionati i titolari delle due attività. L’operazione condotta dalla Polizia locale

Oltre 1000 sono stati i pezzi sottoposti a sequestro dalla Polizia locale lametina nell'ambito di due ispezioni commerciali posti in essere in altrettanti esercizi commerciali della città, gestiti da cittadini della Repubblica popolare cinese. Giocattoli, cosmetici, arredi natalizi e luminarie, quest'ultime per oltre 4 Km, sono stati sottoposti a provvedimento cautelare perché prive della marcatura della conformità agli standard si sicurezza prevista dalla Comunità Europea, ovvero perché sprovvisti di indicazioni in lingua italiana.

L'attività si inquadra nell'ambito dei servizi a tutela della concorrenza, nonché della salute. La mercanzia esposta infatti era costituita da oggetti i cui pezzi risultano facilmente ingeribili dai bambini, ovvero da dispositivi elettrici (oltre 4 Km di luminarie) privi dei requisiti di sicurezza e quindi potenzialmente pericolosi. I cosmetici non presentavano alcuna indicazione sulla filiera di produzione, né alcuna indicazione sui componenti contenuti. Per i venditori sanzioni di tremila euro cadauno per la violazione delle norme del Codice del Consumatore, oltre come detto, il sequestro della merce.