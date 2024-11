Gli agenti Squadra Mobile di Vibo Valentia e del Commissariato di Pubblico Sicurezza di Lamezia Terme, nei giorni scorsi, hanno trovato circa 140 grammi di marijuana, 35 grammi di eroina, una cartuccia 9x21 e diverso materiale utile alla pesatura e al confezionamento dello stupefacente ad un quarantasettenne. I servizi hanno interessato una zona confinaria tra le province di Vibo Valentia e Catanzaro dispiegandosi in un capillare pattugliamento delle arterie stradali a cavallo tra i due capoluoghi. Gli agenti hanno notato un'autovettura con a bordo un uomo che alla vista delle forze dell'ordine, ha lanciato qualcosa dal finestrino. L'uomo è stato, quindi, immediatamente fermato, recuperando una busta in plastica contenente all'interno circa 35 grammi di eroina suddivisa in 10 involucri, pronti per la successiva vendita al dettaglio.

Il quarantasettenne è stato sottoposto a perquisizione personale e domiciliare all'esito della quale, all'interno della sua abitazione sono stati rinvenuti ulteriori dosi e involucri contenenti marijuana, per un peso complessivo di oltre 140 grammi, unitamente a due bilancini di precisione e ad una cartuccia calibro 9x21, utilizzabile quindi con armi da fuoco corte e facilmente occultabili, pertanto particolarmente insidiose. Infine, custoditi in due distinti punti dell'abitazione, anche nelle vicinanze della stessa sostanza stupefacente, sono stati trovati 8.530 euro suddivisi in banconote di piccolo taglio, ragionevole provento dell'attività delittuosa posto che l'uomo non è risultato svolgere alcun tipo di attività lavorativa.

Sulla scorta di quanto emerso dall'attività di polizia giudiziaria, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme, l'uomo è stato tratto in arresto in flagranza di reato e posto a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. All'esito dell'udienza di convalida dell'arresto, il Gip presso il Tribunale di Lamezia Terme ha convalidato la misura precautelare, applicando all'uomo gli arresti domiciliari.