I sigilli sono scattati a seguito di controlli in materia di rispetto delle misure anti Covid da cui sarebbe emerso che nel locale si svolgevano serate danzanti pur in assenza della licenza

I finanzieri del gruppo di Lamezia Terme hanno sequestrato una nota discoteca della zona, Planet, in cui sarebbero state riscontrate irregolarità in merito ai requisiti richiesti per lo svolgimento di eventi.

In particolare, secondo quanto ipotizzato nel provvedimento emesso dal Gip emesso su richiesta della Procura lametina, i gestori del locale avrebbero allegato alla documentazione presentata ai Vigili del Fuoco una dichiarazione di conformità dell'impianto di allarme antincendio rilasciata da una società sprovvista di titoli e competenza in materia e pertanto non valida. Il sequestro è scaturito da controlli in materia di rispetto delle misure anti Covid da cui sarebbe emerso che nella discoteca si svolgevano serate danzanti pur in assenza della licenza da parte della competente commissione di vigilanza comunale.